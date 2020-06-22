Вмешивалась полиция: в Харькове произошел бунт под коронавирусной больницей, фото

В Харькове в понедельник, 22 июня, устроили бунт против больных COVID-19 – около 100 человек перекрыли проезд на территорию Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения, который используется для нужд “чернобыльцев”. Чтобы пациента с коронавирусной болезнью смогли доставить в больницу, пришлось вмешаться полиции.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Акция против открытия медучреждения для приема инфицированных коронавирусом пациентов началась утром. Митингующие заблокировали ворота, поскольку считают, что клинику необходимо использовать исключительно для нужд “чернобыльцев”.

Один из аргументов протестующих – неприспособленность учреждения для лечения пациентов с COVID-19.

“Экстренная ситуация – совсем другое дело“, – считает директор Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова.

Волонтер Наталья Попова рассказала, что еще весной, когда стало известно, что диспансер будет открыт для лечения пациентов с COVID-19, к его обеспечению подключились бизнесмены и благотворительные фонды.

“IT-специалисты выделили около 300 тыс. грн и провели кислородную линию. Различные фонды обеспечили респираторами, защитными костюмами и щитками. Это было еще в конце марта-начале апреля, поскольку планировали задействовать диспансер, когда в областной инфекционке будет заполнено 50% коек“, – уточнила она.

По ее мнению, “чернобыльцы” считают диспансер радиационной защиты чуть ли не своей собственностью.

По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, во время столкновений пострадали двое оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции. По предварительной информации, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Как сообщал “источник”, в середине июня Центр общественного здоровья сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями Covid-19, выросло почти вдвое.