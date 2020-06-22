Легендарная чемпионка трагически скончалась после родов

Чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Величкович скончалась после родов.

Об этом сообщает Федерация стрельбы Сербии.

“Бобана была великим бойцом, но, к огромному сожалению, борьбу за свою жизнь она проиграла”, – говорится в заявлении.

30-летняя Величкович родила ребенка три недели назад, после чего впала в кому. Несмотря на все усилия врачей, спортсменка так и не пришла в себя. С ее ребенком все в порядке.

Величкович выступала в дисциплине стрельбы с расстояния в 10 метров. Она восемь раз становилась чемпионкой Европы. В 2014 году она единственный раз стала чемпионкой мира. Являлась участницей Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах.

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