В Минздраве объяснили рост числа больных коронавирусом в регионах

Рекордное количество случаев заболевания коронавирусом во Львовской области за последние сутки связано с тем, что в этом регионе была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тестов.

Об этом на совещании с президентом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так Ляшко прокомментировал вопрос Владимира Зеленского о 200 случаях коронавируса во Львовской области за прошедшие сутки.

Также отмечается, что в некоторых регионах Украины, в частности на Закарпатье, довольно напряженная ситуация по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания.

“Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО“, – сказал Зеленский.

По данным правительства, показатель заболеваемости сейчас составляет 46,8 случаев на 100 тысяч населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации – 60 человек на 100 тысяч.

В Украине уже третий день подряд фиксируется все меньше новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлен 681 случай, а за весь период пандемии число случаев достигло 37 241.

Как сообщал “источник”, в середине июня Центр общественного здоровья сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями Covid-19, выросло почти вдвое.