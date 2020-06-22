Новые обстрелы на Донбассе, есть пострадавшие

В понедельник, 22 июня, российские боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82 мм, минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Украинские защитники в ответ на действия оккупантов, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, открывали огонь.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” у Попасной боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, по Голубовскому – из 120-ти мм минометов, по населенному пункту Хутор Вильный – из минометов 82-го калибра, а впоследствии – гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

“У Орехового агрессор открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Под утро противник применил 120-ти мм минометы и у Новотошковского, потратив при этом 42 боеприпаса. А по украинским защитникам вблизи Новозвановки, кроме упомянутого вооружения, оккупанты применили еще и автоматические и станковые противотанковые гранатометы”, – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг использовал противотанковые ракетные комплексы калибра 152 мм “Корнет” и обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Противнику наши воины ответили прицельным огнем из штатного вооружения.

Как сообщал “источник”, 20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, где оказывают необходимую медицинскую помощь.