Непогода в Карпатах: появились новые тревожные данные

В минувшие выходные в Прикарпатье прошли сильные дожди, поднялся уровень воды в горных реках, что привело к подтоплению частных домов, учреждений социальной сферы, сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков.

Об этом сообщает прес-служба Ивано-Франковской ОДА.

“Так, стихией разрушено один и повреждено 104 жилых дома, подтоплено 167 хозяйственных построек, 469 приусадебных участков, 608 га сельскохозяйственных угодий, 4 учреждения образования и одно учреждение здравоохранения. Размыто 73,71 км берегов, разрушено 1,15 км и повреждено 6,865 км берегоукреплений. Кроме того, разрушено 10 км дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов, 24 дорожные и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению“, – сказано в сообщении.

Отмечается, что селевые потоки и поднятие уровня воды в реках привели к усложнению движения транспорта на некоторых дорогах Верховинского и Косовского районов.

На участке автодороги к селам Быстрец, Дземброня, Шибеное и Зеленое – проезд отсутствует. Дорожное полотно повреждено также на участках пути между населенными пунктами Гринява – Грамотное, Красноилье – Перекрестное, Верхний Ясенов – Председателя, Долгополе – Кохан, Розтоки – Барвинков.

“Наибольшее разрушения стихия нанесла жителям Верховинского, Косовского, Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского и Богородчанского районов, где в результате подтопления повреждены сотни домов, дороги, дамбы, берегоукрепления и мосты. Сейчас наша главная задача изыскать средства и резервы для ликвидации последствий непогоды, направить необходимую технику, чтобы помочь людям восстановить жилье и обеспечить проезд“, – сообщил председатель облгосадминистрации Виталий Федорив.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о выделении 1 млн грн из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи пострадавшим районам. Кроме того, также будет предоставлено 4 тонны дизтоплива и направлена специальная техника.

При этом непогода не отступает – в ближайшие дни в регионе сохранится дождливая погода, местами ожидают проливных дождей, града, шквалистого усиления ветра.

Как сообщал “источник”, по прогнозу синоптика Натальи Диденко 22 июня, Украина попала в зону неустойчивой грозовой погоды, на значительной территории страны возможны грозы, град и даже смерчи.