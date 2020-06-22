Есть позитив: Зеленский рассказал о своем общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в его переговорах с президентом России Владимиром Путиным произошли небольшие позитивные сдвиги.

Такое мнение глава украинского государства выразил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

По его словам, переговоры с российским лидером являются очень запутанной и сложной работой, поэтому он рассчитывает на помощь международных союзников в диалоге по Крыму и Донбассу.

Владимир Зеленский считает, что в его переговорах с Путиным произошли небольшие позитивные сдвиги, которые привели в частности к обменам пленными.

“Может быть, обмен пленными – не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас – это возвращение утраченных территорий”, – заявил он.

Президент Украины при этом подчеркнул, что у него не было времени выбирать – верить или не верить президенту РФ во время переговоров.

Как сообщал”источник”, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что высказывание президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны, негативно скажутся на российско-украинских взаимоотношениях.