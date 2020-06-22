«Большое строительство»: на Луганщине ремонтируют учебные учреждения

В рамках программы Президента Украины «Большое строительство» сейчас завершены строительные работы в двух детских садах пгт Беловодск.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В частности, выполнены капитальные ремонты в дошкольном учреждении ясли-сад № 4 и коммунальном дошкольном учебном заведения общего развития (ясли-сад № 3) «Родничок».

Также выполняются реконструкции (термомодернизация) зданий средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 5, Лисичанской общеобразовательной школы I-III ступеней № 14 и Бондаревской гимназии.

Идут строительные работы зала спортивной гимнастики КУ ЛОФЦ «Олимп» и стадиона «Будівельник».