ВНО в Украине могут проводить по новым правилам из-за пандемии: подробности

Кабинет министров намерен корректировать условия проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в тех регионах, где ситуация с распространением коронавирусной инфекцией будет опасной для участников.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которая состоялась в понедельник, 22 июня, у президента Украины Владимира Зеленского с участием представителей правительства и правоохранительных органов.

“Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО”, – подчеркнул на совещании Владимир Зеленский.

В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости коронавирусом в Украине (46,8 случаев на 100 тысяч населения) пока не достиг маркера, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации – 60 человек на 100 тысяч населения.

Однако, в некоторых регионах Украины, в частности на Закарпатье, довольно напряженная ситуация по созданию условий для безопасного проведения ВНО. Поэтому правительство вместе с местными властями будут принимать необходимые меры в тех регионах, где эпидемическая ситуация не будет удовлетворительной. Кабмин пока нарабатывает решения по корректировке условий проведения ВНО для безопасности детей.

Как сообщал”источник”, ранее временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила, что к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине все готово, и оно состоится в безопасных условиях.