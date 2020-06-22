Будут грозы и даже смерчи: синоптик не порадовала прогнозом погоды

В понедельник, 22 июня, Украина попала в зону неустойчивой грозовой погоды, на значительной территории страны возможны грозы, град и даже смерчи.
Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.
“Значительная часть Украины – в неустойчивой грозовой погоде! Градусы пекут – могут быть шквалы, сильные ливни, град и даже смерчи!”, – сказано в публикации.
С таким прогнозом солидарны и синоптики Украинского гидрометцентра.
“22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Закарпатской и Прикарпатской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)“, – сказано в предупреждении.
Как сообщал “источник”, ранее климатолог Светлана Бойченко дала прогноз, что нынешнее лето будет отмечено большим количеством дождей, чем в предыдущие два года.