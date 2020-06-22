Люди боятся, что дом “взлетит”: в Киеве разгорелся громкий скандал вокруг многоэтажки, фото

В Киеве разгорелся громкий скандал вокруг ремонта многоэтажнки, в результате которого дом может разрушиться.

Об этом сообщает Telegram-канал “Киев сейчас”.

“На улице Василия Тютюнника, 56 стоит девятиэтажный дом, в котором запланирован ремонт на первом этаже. Местные говорят, что здесь во время ремонта снесли несущие стены, демонтировали газовые трубы и сделали окна в пол. Разрешающих документов на эти работы не предоставляют жильцам“, – говорится в сообщении.

На фото, которые размещены в Telegram, видно, что несущие стены на первом этаже частично демонтированы, вместо стен сделаны окна.

В объявлении, размещенном в подъездах дома, сказано, что “для улучшения внешнего обустройства здания проводится реконструкция фасада”.

Теперь жители обеспокоены возможным повторением трагедии на Позняках, где в результате взрыва был разрушен девятиэтажный дом.

Как сообщал “источник”, утром 21 июня на улице Крушельницкой прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме, в результате погибли три человека.