Резонансное дело: на Луганщине осудили депутата-педофила

По принципиальной позиции прокуратуры Луганской области Северодонецкий городской судом Луганской области к 15 годам лишения свободы приговорил бывшего депутата Северодонецкого городского совета (VI созыва) за совершение изнасилования несовершеннолетних и малолетних детей, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, развращения несовершеннолетних (ч. 3, 4 ст . 152, ч. 3 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины).

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области

Стороной обвинения доказано, что бывший депутат горсовета с 2006 по 2012 годы систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних. Под предлогом показа кино, мультфильмов и других развлечений он приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и совершал над ними сексуальное насилие.

В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в отношении 6 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая молодая пострадавшая была его родной племянницей.

В течение 5 лет обвиняемый скрывался от правоохранительных органов в г. Киеве по документам своего умершего в Российской Федерации брата. В апреле 2017 мужчину задержали.

Суд, тщательно исследовав материалы дела и заслушав пострадавших, согласился с доводами прокурора и назначил обвиняемому максимально возможное за указанные преступления наказания. В то же время обвиняемый своей вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Вынесения приговора в Северодонецком городском суде Луганской области состоялось 19 июня 2020 года.