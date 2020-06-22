Развелась ради семьи: Анджелина Джоли рассказала о воспитании приемных детей

В начале 2000-х годов Анджелина Джоли стала послом доброй воли ООН, и с тех пор посетила с гуманитарными миссиями множество проблемных стран. Актриса встречалась с сирийскими детьми-беженцами в Ливане, видела, как семьи из Мьянмы прячутся в лагерях на севере Таиланда, изучала потребности миллионов венесуэльцев, живущих в изгнании в Колумбии. Проблема беженцев и лишенных дома детей очень тревожит 45-летнюю звезду, и это в свое время подтолкнуло ее усыновить троих сирот из разных стран.

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“Камбоджа была страной, которая заставила меня осознать проблему беженцев. Я занялась международными делами, вступила в УВКБ ООН. Но прежде всего она сделала меня мамой, – рассказала Джоли в интервью Vogue. – В 2001 году я участвовала в школьной программе в Самлоуте, играла кубиками с детьми на полу, и мне стало ясно, как день: “Здесь мой сын”. Несколько месяцев спустя я встретила маленького Мэддокса в детском доме. Не могу это объяснить, и я не из тех, кто верит в знамения. Но это было просто реально и понятно”.

Позже актриса построила на родине Мэддокса дом. Город Самлоут находится недалеко от границы с Таиландом, и участок земли, где развернулось строительство, был усеян минами. Несмотря на опасность, Джоли решилась инвестировать и жить там, чтобы улучшить одну из самых сложных областей страны. Сейчас она делит дом со штаб-квартирой своего фонда и довольна его продуктивностью. “Я работаю с отличной командой людей”, – говорит она.

Кроме Мэддокса, Анджелина Джоли также стала приемной матерью эфиопской девочки Захары и вьетнамского мальчика Пакса. Их уникальную историю и присутствие в своей жизни актриса считает величайшим даром.

“Усыновление и детский дом – позитивные слова в нашей семье. С моими приемными детьми я не могу говорить о беременности, но я очень подробно и с любовью рассказываю о том пути, который проделала, чтобы найти их. О том, как мы впервые посмотрели друг другу в глаза, – говорит она. – Все приемные дети несут удивительную загадку мира, который пересекается с вашим. Когда они другой расы и из чужой страны, эта тайна и настолько великий дар. Но они никогда не должны терять связь с тем, откуда пришли. У них есть корни, которых у вас нет. Почитайте их, учитесь у них. Я очень счастлива, что мне разрешили быть их мамой. Я каждый день за это благодарю.”

Захару и Пакса Джоли усыновила, находясь в браке с Брэдом Питтом, от которого также родила троих биологических детей. Сейчас она уверена, что развод с актером пошел детям на пользу.

“Я развелась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. Я продолжаю концентрироваться на их исцелении. Некоторые воспользовались моим молчанием, и дети видят ложь о себе в СМИ. Но я напоминаю им, что у них своя правда, которую знают только они. На самом деле это шесть очень смелых, очень сильных молодых людей”, – говорит она.