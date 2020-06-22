В Киеве в ДТП попали сразу 5 автомобилей: видео аварии

Утром понедельника, 22 июня, на Крещатике в Киеве произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей. К счастью, обошлось без травмированных.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что автопроисшествие состоялась с участием 5 транспортных средств: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai ни избрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mercedes, который остановился впереди.

“В результате столкновения автомобиль Mercedes по инерции проехал вперед и столкнулся с автомобилем Geely, который стоял впереди него. В результате второго столкновения Geely выехал в соседнюю полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi, а Mercedes проехал еще некоторое расстояние в пределах своей полосы и столкнулся с автомобилем Volkswagen “, – говорится в сообщении.

В результате ДТП 5 автомобилей получили механические повреждения.

На водителя Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, вечером в субботу, 20 июня, в столичном микрорайоне Троещина нетрезвый водитель устроил дорожно-транспортное происшествие на остановке общественного транспорта, после чего его пришлось защищать от самосуда.