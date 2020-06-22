“Ой, я сделала это снова”: эффектная подруга звездного футболиста поделилась пикантным фото

Агустина Гандольфо, подруга звездного форварда миланского “Интера” Лаутаро Мартинеса, поделилась с поклонниками новым пикантным фото.

Снимок девушка опубликовала в Instagram, где на нее подписано более 630 тыс. человек.

В кадре избранница аргентинского футболиста предстала в бежевом купальнике, из-под которого просматривалась ее грудь. Интимную часть своего тела Гандольфо прикрыла сердечком. Фото было сделано на террасе миланской квартиры, где сейчас проживает пара.

Instagram Агустины Гандольфо

В комментарии к посту девушка написала: “Ой, я сделала это снова“.

Всего за 21 час фото девушки Мартинеса собрало более 123 тыс. лайков.

Ранее “источник” сообщал, что элитная проститутка родила от звездного английского футболиста.