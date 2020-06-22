Тонны фекалий льются в море: опубликовано печальное видео экокатастрофы в Крыму

В курортном поселке Коктебель на территории аннексированного Россией Крыма море загрязняют нечистоты из канализации.

Соответствующие кадры в понедельник, 22 июня, опубликовал на своей Facebook-странице житель оккупированной Феодосии Александр Талипов.

На кадрах видно, как море возле берега темнеет от фекалий, которые вливаются из канализации, которая нуждается в ремонте.

“Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Все идет по графику, крупный дождь и тонны фекалий льются в море”, – подписал он опубликованное видео.

Автор поста утверждает, что ему страшно за здоровье людей из-за такой ситуации.

“Импотенция Феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей. Пора заводить дела”, – возмущается житель оккупированного Крыма.

Как сообщал”источник”, ранее в сети показали свежие фотографии из оккупированного Крыма, в котором начался курортный сезон. На снимках видно, что оккупационные власти не следят за состоянием городов, из-за чего они утратили прежний вид.