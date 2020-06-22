Скандал в Англии: элитная проститутка родила от звездного футболиста

Проститутка Кэти Морган, ночь с которой стоит 1 700 евро, сообщила, что у нее родился ребенок от звездного футболиста, выступающего в Английской Премьер-лиге.

Об этом информирует The Sun.

Источник, близкий к Морган, рассказал: “Футболист был шокирован, когда узнал о беременности. Он не мог поверить, что это будет его ребенок. Он был опустошен, когда узнал, что станет отцом. Это стало позором для него, учитывая, что ранее другие футболисты были клиентами Кэти. Именно они и дали ему ее номер“.

The Sun

The Sun

The Sun

Отмечается, что футболист, о котором идет речь, является игроком сборной Англии, у него есть жена.

Ранее “источник” сообщал, что легионер “Динамо” закрутил роман с известной теннисисткой.