Крушение самолета в Одессе: появилось страшное видео момента катастрофы

17 июня в Одессе разбился легкомоторный самолет “Дельфин”, в результате инцидента погибли два пилота. В сети показали момент падения воздушного судна.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале “Одесса INFO”.

“Судя по видео, двигатель не работал, это и стало причиной катастрофы“, – сказано в подписи к видео.

На кадрах видно, что самолет резко упал вниз, на большой скорости стукнувшись о дорогу и подняв облако пыли.

Как сообщал “источник”, недавно в Самарской области (РФ) упал легкомоторный самолет Як-52. На борту находились 56-летний инструктор и 18-летний курсант, они оба погибли.

Также сообщалось, что в Италии недалеко от Рима, 31 мая утром разбился сверхлегкий самолет, который вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.