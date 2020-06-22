В России экс-депутат от партии Путина расстрелял семью в лодке: жуткие подробности и фото

В Ленинградской области (Российская Федерация) бывший депутат горсовета от “Единой России” 35-летний Илья Русинов открыл стрельбу по лодке, подплывшей к его дачному участку. Ранена женщина.

Об этом происшествии сообщают российские СМИ.

Инцидент случился вечером в субботу, 20 июня, на озере Любимовское возле село Студеное Приозерского района.

Семья из трех человек (супруги и их 14-летняя дочь), катаясь на лодке, подплыла на расстояние в 70 метров к находящемуся на берегу дачному участку Русинова. Бывший депутат округа Измайловское в Петербурге (созыва 2014-2019 годов) от “Единой России” выстрелил из гладкоствольного карабина в сторону незнакомых ему граждан.

Женщина, которая находилась в лодке, получила множественные ранения, в частности внутренних органов и таза. Потерпевшую вовремя доставили в больницу, где ей оказали своевременную медицинскую помощь.

Полиция задержала стрелка. Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело о покушении на убийство.

По информации СМИ, после завершения политической карьеры Илья Русинов занимался бизнесом на должности исполнительного директора автоцентра.

В петербургском отделении “Единой России” заявили, что из-за возбуждения против Русинова уголовного дела, его членство в партии приостановят

Как сообщал “источник”, ранее в Санкт-Петербурге таксист целый час катал труп убитой им подруги по району, пытаясь спрятать его.