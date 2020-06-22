Угроза только нарастает: на популярном украинском курорте произошло опасное ЧП, видео

Неподалеку от популярного украинского курорта Коблево в Николаевской области произошел оползень, охвативший более 500 метров побережья.

К счастью, обошлось без пострадавших, сообщают “Факты”.

На плато образовалось много трещин, из-за чего угроза разрушения подбирается к дороге между селами Морское и Коблево. Участок расположен в пустынной местности, в километре от пансионатов и баз отдыха.

Море постепенно поглощает и курорт Коблево — там уменьшился пляж. Чтобы остановить этот процесс, местные власти подготовили проект укрепления берега.

Отмечается, что такие процессы происходят по всему северному Причерноморью.

Как сообщал “источник”, в начале июня в Норвегии сошел мощный оползень, который унес в море часть поселка. Инцидент произошел на мысе Кракнесет. Там оползень шириной больше 600 метров и высотой в 120 метров унес в море восемь домов.