Суд вынес приговор командиру ОУН, громившему российские банки в Украине: фото и видео

В понедельник, 22 июня, комбат батальона ОУН Николай Коханивский был осужден за участие в погромах российских банков и офиса компании СКМ олигарха Рината Ахметова, которые происходили в феврале 2016 года в Киеве.

Решение Шевченковского районного суда столицы подсудимый прокомментировал Telegram-каналу PavlovskyNews.

Николай Коханивский заявил, что не согласен с решением суда. Он по прежнему считает, что российские банки не должны работать в Украине и будет подавать апелляцию.

Оглашение приговора продолжалось больше часа, судья зачитывал показания свидетелей, которые сводились к тому, что Коханивский лично бросал камни в офис СКМ Ахметова и в здание Альфа-Банка. В результате суд признал Николая Коханивского виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года, с испытательным сроком 1 год.

Как ранее сообщал “источник”, в 2017 году в Киеве в районе станции метро “Академгородок” сотрудники полиции задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.