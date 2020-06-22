Доник о смертельно опасной “гуманитарке” РФ на Донбассе: “Завозят тоннами”

На оккупированную часть Донбасса тоннами завозят запрещенные противопехотные мины, которые, в лучшем случае, оставят инвалидом любого человека, который подорвется на них. Волонтер Роман Доник рассказал о нарушениях российских наемников на Востоке Украины.

Несколько раз в неделю в сводках штаба Операции Объединенных сил появляются данные о ранениях “взрывным предметом” украинских военнослужащих, передает Диалог

В своем Telegram-канале волонтер ВСУ Роман Доник пишет, что в большинстве случаев речь идет о противопехотных минах, использование которых недопустимо по Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Эти ранения – однозначно ампутация части тела, если пострадавший выживет после болевого шока или от потери крови.

“У нас таких мин нет. Утилизировали давно. И не производили. А в России есть. И они их завозят тоннами. А те, с которыми нам предлагают договариваться, ставят их сотнями. С 14 года. Везде, где могут”, – пишет Доник.

По его словам, оккупанты знают, насколько страшны последствия ранений на этой мне, но продолжают ставить на Донбассе. “На этих минах подрываются и военные, и гражданские. В перехватах они их называют крестиками.

“Поставили 100 крестиков”. Понимаете, они об этом знают. И они умышленно это делают”, – пишет волонтер. Доник уверен, что любые призывы договариваться с наемниками опасны для Украины. “Или как вы себе видите результаты этих договоров? Там около 40 тыс человек, которые считают нормальным нарушать международную Конвенцию. Такие люди во всем мире считаются террористами. С кем там вести переговоры? О чем? Сколько каждый из нас будет выплачивать из своих налогов на их содержание?” – пишет Доник.

Он напомнил, что эти люди нарушают законы, для них нет никаких запретов и табу, они готовы прийти в мирные города Украины, но не собираются меняться.