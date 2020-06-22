Зеленский сделал неожиданное заявление о штрафе за нарушение карантина в Хмельницком

Президент Владимир Зеленский в начале июня посетил Хмельницкий, где он нарушил карантин. Несмотря на решение суда, освободившее главу страны от штрафа, он пообещал заплатить эквивалентную сумму.

Об этом сообщается в Telegram-канале Владимира Зеленского.

Напомним, хмельницкий горрайонный суд признал чиновников виновными в нарушении карантина, однако Владимира Зеленского освободили от ответственности. При этом глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко должны в течении 10 дней заплатить штраф за нарушение в размере 17 тысяч гривен. Также оштрафовали и владельца кафе “Лямур”, в котором отдыхали чиновники.

Как сказано в сообщении Зеленского, безотносительно решения, которое примет суд, президент заплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина.

“Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины“, – отметил Зеленский.

Как сообщал “источник”, ранее, комментируя ситуацию с нарушением карантина Зеленским в Хмельницком, в МВД заверили, что полиции не впервой штрафовать президента и в случае нарушения карантинных норм Владимир Зеленский заплатит штраф.