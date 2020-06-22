ДТП на Луганщине: столкнулись иномарка с автобусом, много пострадавших.ФОТО

Сегодня, 22 июня, около одиннадцати часов, на автодороге Н-21 «Старобельск-Луганск» в Новоайдарском районе недалеко от общественной остановки по ул. Заречная, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «VOLKSWAGEN VENTO» и автобуса «РУТА». В результате ДТП произошло опрокидывание автобуса.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

5 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу.

Водитель иномарки – 25-летний местный житель (сотрудник Новоайдарского отдела полиции, находился вне службы – сменился с суточного дежурства на блокпосту) и трое пассажиров в результате ДТП получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

В настоящее время всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное.

Сейчас на месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия. Правовая квалификация данного дорожно-транспортного происшествия будет предоставлена ​​следователями ГБР.