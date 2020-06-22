В еще одном украинском клубе выявлен коронавирус

У одного из футболистов клуба Первой лиги “Балканы” (Одесская область) выявлен коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

“В пятницу, 19 июня, команда в полном составе прошла процедуру сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию СОVID-19. К сожалению, у одного из игроков зарянских “Балкан” взятые пробы показали положительный результат, о чем руководство клуба незамедлительно уведомило соответствующие инстанции“, – сказано в заявлении.

Отмечается, что футболист уже находится на самоизоляции. Болезнь у него протекает бессимптомно. Матч команды с “Черкащиной”, который должен был состояться 24 июня, перенесен на следующий день.

Ранее “источник” сообщал, что вспышка коронавируса была выявлена в “Рухе”.