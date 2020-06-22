Набросился с ножом: под Полтавой грабитель жестоко убил кассиршу, фото преступника

20 июня в городе Кременчуг преступник совершил нападение на отделение “Быстро деньги”, где убил кассиршу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Трагедия произошла по адресу улица Киевская, 6. Там мужчина с применением насилия в отношении женщины, забрал из сейфа деньги и скрылся в неизвестном направлении.

35-летняя пострадавшая от тяжелых ножевых травм скончалась в реанимационном отделении городской больницы.

Полиция осуществляет досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений).

Приметы нападавшего: на вид 45-60 лет, рост 175-185 см, крепкое телосложение, короткие волосы.

Всех, кто знает информацию о преступнике, просят звонить на линию полиции 102, или по номерам: 0662853493, 0964396926.

Как сообщал “источник”, в Одессе 48-летний ранее судимый мужчина забил до смерти своего 58-летнего соседа. С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Злоумышленника задержали полицейские.