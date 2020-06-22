Ученые разгадали тайну древнего сооружения неподалеку от Стоунхенджа: фото

Неподалеку от знаменитого Стоунхеджа британские учены обнаружили еще один доисторический памятник.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание The Guardian.

Находка – это монументальное строение из земляных валов и ям, уходящих глубоко в землю. Они находятся около Стены Даррингтона, которая расположена около Стоунхеджа.

Ученые обнаружили около 90 каменных блоков, длина каждого составляет 4,5 метра. Эти камни расставлены в форме буквы “С” и могут быть как частью комплекса Стоунхендж, так и отдельным религиозным сооружением.

Глава археологической экспедиции и профессор Винсент Гаффни считает, что эти места все же связаны.

“То, что мы видим, это два массивных памятника с их территориями. Мы предполагаем, что Стоунхендж с его стоячими камнями был местом для почитания мертвых, Даррингтон – был местом для чествования живых”, – отметил он.

Исследователи установили, что раньше “стену” окружали ямы диаметров в 10 метров и спускающиеся на глубину в пять метров. Самой “стене” уже 4 500 лет, что делает находку более интересной. Простыми орудиями копать такие ямы тысячи лет назад было достаточно тяжело.

По мнению археологов, ями служили границей священного участка. Возможно в них помещались какие-то предметы, стволы деревьев, или каменные столбы во время церемоний.

Сейчас же нашли 20 ям, так как часть участка заблокирована стройкой.

Как сообщал “источник”, в Польше было обнаружено древнее сооружения типа Стоунхенджа возрастом более 6 800 лет. Археологи утверждают, что люди эпохи неолита использовали этот ритуальный объект в течение 200-250 лет, причем каждые несколько десятков лет у него появлялись новые функции.