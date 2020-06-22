Это провал, но не во внешней политике: что не так с бурной деятельностью Ермака

В деятельности главы Офиса президента Андрея Ермака есть целый ряд провалов.

Об этом сообщили “источнику” политические эксперты.

В частности, речь идет не столько о сфере внешней политики, сколько о сфере коммуникаций.

В том, что президент настолько сильно доверяет Ермаку, есть несколько проблем. Дело в том, что внешняя политика – процесс многосторонний, и имеет значение не только то, что о Ермаке думают Зеленский, Кулеба или любой другой “топ” в Украине, но и то, какое мнение по этому поводу вырабатывают международные партнеры и противники Украины.

“Не хотелось бы сравнивать Украину с банановой республикой, но где-то так и получается. Потому что когда глава Офиса президента так много внимания уделяет решению острейшей нашей внешней проблемы – конфликту с Россией, это не может не вызывать вопросов у наших партнеров. Ведь по большому счету это свидетельствует о том, что у Владимира Зеленского отсутствует собственное видение и он полностью доверяет господину Ермаку. Который, хотя и является юристом-международником по образованию, демонстрирует полное отсутствие опыта дипломатической деятельности. Кроме того, как человек не из внешнеполитических структур, Андрей Ермак не имеет права подписывать ни один документ, который потребует ратификации. Подобная ситуация не может не казаться очень странной для наших международных партнеров“, – сказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

К счастью, пока доверие Зеленского к Ермаку не перевесило дипломатический протокол. И глава Офиса президента хоть и разъезжает по миру, но ставит свои подписи только под теми документами, где имеет право. И ходит на встречи только с равными по статусу лицами – различными советниками и заместителями.

“Андрей Ермак пока заверял подписью только документы из заседаний ТКГ в Минске, где президент определил его как главного ответственного. Во время поездок в Германию и Францию делегации возглавлялись вице-премьером. А то, что значительное медийное внимание было уделено именно Андрею Ермаку – это скорее провал коммуникаций, но отнюдь не внешней политике. К тому же, президент определил господина Ермака как своего главного коммуникатора по нормандскому процессу. Во Франции соответствующая встреча была с советником президента Макрона, и делегировать на нее министра или вице-премьера было бы не в соответствии с их статусом“, – пояснила директор программ безопасности “Украинская призма” Анна Шелест.

Подробнее о том, какие риски несет для Украины тот факт, что рычаги влияния на международную политику оказались в руках Андрея Ермака, читайте в материале “источника”: Без полномочий, но с амбициями: когда Ермак подставит Зеленского.