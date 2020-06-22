ГПСУ: Возобновлена работа КПВВ “Новотроицкое”

По распоряжению Командующего операции объединенных сил в Донецкой области начал работу КПВВ «Новотроицкое».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Сегодня, 22 июня, в данном контрольном пункте въезда-выезда с 09:00 до 18:00 будет осуществляться пропуск.

“По соображениям безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольном пункте сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции”, – сказано в сообщении.

Кроме того граждане, которые следуют из временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Также стоит учесть, что граждане будут пропускаться из временно оккупированной территории только при условии прохождения самоизоляции, с использованием приложения «Действуй дома».

Напоминаем, что по приказу Командующего ООС, с 10 июня возобновлена ​​работа КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области и «Марьинка» в Донецкой области. С 10 июня через «Марьинку» ни один гражданин не попал на временно оккупированную территорию и не пришел оттуда.

По состоянию на 12:00 из временно оккупированной территории через КПВВ «Новотроицкое» прибыло 13 человек, в том числе двое выпускников школ для участия в ВНО. На временно оккупированную территорию последовало 3 человека.