Страшная авария на Чернобыльской АЭС была не первой: всплыли засекреченные данные

В Украине опубликовали документы, касающиеся строительства и аварии на ЧАЭС. Они свидетельствуют о том, что авария в апреле 1986 года – не единственная, которая случилась там.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника “Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии”. В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта “Укрытие” (“Саркофаг”) после катастрофы.

В издание вошли 229 документов, большинство из которых опубликовано впервые.

“Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших до 1986-го, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство “Саркофага“, – рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

По словам председателя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, материалы, доступные в книге, дают возможность лучше понять трагедию на ЧАЕС: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о “маленькие” аварии, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.

“Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки“, – подчеркнул он.

Заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук, добавил, что книга снимает часть дискуссий относительно того, как была построена станция, как она работала, как произошла сама авария.

Документы в книге опубликовано на языке оригинала в хронологической последовательности.

“Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии” – это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание является продолжением серии документальных книг. Первая книга, которая содержит 210 документов, была опубликована весной 2019 года. Первую книгу можно скачать здесь, вторую – здесь.

К 34-ой годовщине чернобыльской аварии, 26 апреля 2020 года, “источник” собрал интересные детали о трагедии, которые доказывают, что о вероятности аварии в СССР знали заранее и могли сделать хоть что-то, чтобы ее предотвратить.