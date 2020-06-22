Как найти Апостроф ТВ на спутнике: детальная видеоинструкция

С 1 июня для пользователей спутниковых антенн стал доступен еще один украинский телеканал – Apostrophe TV.

Публикуем пошаговую инструкцию, как на спутнике Astra 4.8°E с помощью тюнера настроить прием этого телеканала.

Для начала нужно запомнить частоту, на которой транслируется Apostrophe TV – это 11747 V 30000.

Чтобы принимать канал нужно добавить ее вручную, набрав 11747, после чего выбрать вертикальную поляризацию (V) и определить скорость – 30 000. После того, как частота установлена нужно просканировать ее по транспондеру. Среди найденных автоматически каналов нужно выбрать `Apostrophe TV. Он работает в формате HD, разрешение 1920х1088.

Подробнее о том, каким будет телеканал, и за счет чего он не затеряется среди других отечественных медиа-ресурсов, читайте в материале “источника”: Смотри, Слушай, Знай: источник-TV запустил спутниковое вещание