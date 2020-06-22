Шквалы, град и смерчи: синоптик назвала области в Украине, где будет бушевать непогода

Во вторник, 23 июня, над Украиной снова закружит циклон, который принесет осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Дожди пройдут на западе страны. Также ливни прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях. А вечером они дойдут до Киевской.

“При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи”, – отметила синоптик.

Сухая и солнечная погода будет на юге Украины, в Кропивницкой, Черкасской, Луганской и Донецкой областях.

Температура воздуха ночью составит +15…+22 градуса. Днем на Западе +19…+24, на Востоке +28…+33, на Севере, в Центре и на Юге страны столбики термометров покажут +24…+29.

В Киеве вторник будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха немного понизится: 23 июня ожидается +26…+27 градусов.

“Еще ощутимее посвежеет в среду, до +24 градусов. Во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова предполагается понижение температуры воздуха”, – написала Диденко.

Как сообщал “источник”, на большей части Украины в начале недели ожидается небольшое понижение температуры воздуха, а дожди и грозы не прекратятся.