Завершающий этап ремонтных работ на трассе “Сватово-Мостки” в фото

На дороге Н-26 в Луганской области делают разметку и устанавливают дорожные знаки

На участке км 148 + 000 – 158 + 000 между населенными пунктами Сватово – Мостки начато нанесение горизонтальной дорожной разметки, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Это заключительная стадия проведения работ на дороге Н-26, которая является одной из главных транспортных магистралей Луганщины.

В ближайшие дни дорожники завершат проводить разметку и установят дорожные знаки.

Напомним, 1 марта текущего года Луганщина официально присоединилась к масштабной кампании по восстановлению дорожной инфраструктуры Украины “Большое строительство”. Работы начались именно здесь.

На участке км 148 + 000 – км 158 + 000 были проведены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, укладка основы органо-минеральной смеси. Затем проведена укладка двух слоев асфальтобетона. Кроме того, выполнены работы по планированию обочин и вырубки поросли.