Что происходит сейчас на месте взрыва в Киеве: новые подробности о жертвах, фото и видео

На месте взрыва в жилой многоэтажке в Киеве спасатели приостановили работу из-за риска обвала.

Об этом сообщают в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

По состоянию на утро 22 июня отмечают, что под завалами могут быть еще минимум 2 человека. За ночь работники не нашли новых пострадавших.

Напомним, уже известно о 3 жертвах взрыва. Также эвакуированы 23 человека, а 3 жильцов спасли, деблокировав их из завалов.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги, 45 людей провели эту ночь в санатории. Их дальнейшая судьба будет зависеть от решения КГГА. Поздно ночью было принято решение под контролем полиции и спасателей пустить домой переночевать людей, которые живут в соседнем доме.

Как сообщал “источник”, женщина, проживавшая в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где прогремел смертельный взрыв, раскрыла новые детали трагедии.