Празднуют трагедию со взрывом? Сеть разозлил ночной салют в Киеве, видео

В Киеве в ночь на 22 июня, после взрыва в многоэтажке на Позняках, горожане запускали салют.

Об этом пишет пользователь сети Назар Приходько в Facebook.

В интернете возмутились такими действиями со стороны жителей города. В комментариях написали, что не разделяют радости других во время пандемии, а также после трагедии на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

“Две минуты салют, и это только то, что я успел зафиксировать. Киев, Сечевых Стрельцов, 22.06.2020. Мы что – в войне победили? Может пандемию преодолели?”, – написал Приходько и опубликовал видео.

Его поддержали и другие пользователи соцсети.

Как сообщал “источник”, при взрыве дома на Позняках в Киеве погибла семья, но в живых осталась одна девочка.