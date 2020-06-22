В Украине могут вернуть жесткий карантин: условия и главные запреты

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине могут вернуть жесткий карантин.

Об этом сообщает “источник”.

До 31 июля в стране продлен адаптивный карантин, однако уже с 22 июня в отдельных регионах возможен возврат жесткого карантина. Решение об этом будут принимать местные власти.

При каких условиях возможно ужесточение карантина

Кабмин разработал методику, по которой будут определяться регионы, требующие более жесткого карантина. Регионом со значительным распространением Covid-19 будет считаться область (город), где имеется один из таких признаков: загруженность коек для больных Covid-19 составляет более 50%; среднее количество ПЦР-тестов и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 более 8 случаев 100 тысяч населения.

Кто будет принимать решения по карантину

Решения об ужесточении или ослаблении ограничительных мер будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на основе оценки эпидемической ситуации в области.

Какие карантинные запреты могут вернуться

Ужесточение карантинных ограничений в регионах со значительным распространением коронавируса, согласно решению правительства, будет устанавливаться относительно: проведения спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий; деятельности отелей; работы метрополитена; перевозки пассажиров всеми видами транспорта; посещение учреждений дошкольного образования; работы культурных заведений, фитнес-центров и спортзалов; деятельности заведений питания.

Где снова вводят жесткие ограничения

С 22 июня усилили карантинные ограничения на территории Одессы. Решением комиссии ТЭБ и ЧС исполкома Одесского горсовета запрещена, в частности, работа детских заведений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на пять квадратных метров.

Кроме того, одесситам и гостям города сообщили о необходимости носить маски или респираторы в общественных помещениях и в городском транспорте, выходить на улицу с документами, подтверждающими личность, и соблюдать правила гигиены.

Ситуация с коронавирусом по регионам Украины

По состоянию на утро 22 июня в Украине с начала пандемии зафиксирован 37 241 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. За последние сутки выявлен 681 новый случай заражения коронавирусом.

Больше всего новых случаев Covid-19 за последние сутки зафиксировано во Львовской (200), Ровенской (91) и Волынской (70) областях. Ни одного нового случая за последние сутки не зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Хмельницкой, Черкасской областях.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.