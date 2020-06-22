Зацепила каждую семью: Зеленский обратился к украинцам в День скорби и памяти жертв войны

В День памяти и скорби, который отмечается в Украине 22 июня, президент Владимир Зеленский напомнил о 10 миллионах погибших украинцев во Второй мировой войне.

Обращение главы государства по этому поводу опубликовано в официальном Telegram-канале.

“Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинский, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 миллионов детей”, – назвал страшные цифры Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что Вторая мировая война пришла на украинскую землю в сентябре 1939 года, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией. А 22 июня 1941 года в четыре часа утра первые бомбы упали на Киев.

“К сожалению, эта война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была “своей”, или “чужой”. Думаю, нам не о чем спорить. Эта война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет”, – заметил президет.

Зеленский призвал помнить каждого, кто погиб в той войне – военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. И при этом подчеркнул, что необходимо помнить, что украинцы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство, которое нужно превратить в мирную и счастливую страну.

Как ранее сообщал “источник”, в День медика, который отмечается в Украине в воскресенье, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский назвал медицинских работников ангелами-хранителями.