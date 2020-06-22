Счастье быть папой: Бабкин, Монатик, Горбунов и другие звезды в День отца показали фото с детьми

Украинские звездные папы не упускают возможности напомнить о безграничной любви к детям, и День отца 21 июня стал для этого идеальным поводом. В соцсетях музыканты, телеведущие, актеры и другие знаменитости опубликовали милые семейные фотографии, рассказав о гордости называться отцами.

“Быть многодетным папой – гордость! Я всегда мечтал о большой семье, чтобы было много детей, потом еще больше внуков. Большие семейные гуляния, шумные отмечания всех наших праздников… Сегодня очень важный праздник для меня! Для меня Отцовство – большая ответственность, 100% включение и мощная поддержка своей любимой”, – написал Сергей Бабкин, позируя вместе с 13-летним Артуром, 9-летней Веселиной и годовалым Елисеем.

Фото: instagram.com/babkin_official

“Какое счастье быть папой. Спасибо нашим прекрасным мамам за это! Всех отцов с праздником!” – поздравил Дмитрий Монатик, показав фото прогулки с сыновьями Платоном и Даниилом.

Фото: instagram.com/monatik_official

“Какое же счастье, быть отцом! С праздником, папочки. Пусть наши дети нас всегда радуют!” – пожелал Юрий Горбунов, прокатившись на катере с сыном Иваном.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

“Отец, Ты знаешь, я всегда и во всём хотел быть похожим на Тебя. Надеюсь, получилось(разве что не курю) Настолько получилось, что внук внешне – Твоя маленькая копия!” – поздравил папу хореограф Влад Яма.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Фото: instagram.com/vladyama_official

“Быть отцом – это нереально круто!” – признался телеведущий Тимур Мирошниченко, позируя с дочерью Мией и сыном Марком.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

“Дети – это самое большое счастье, которое может случиться с родителями. И быть папой -это самое крутое звание и очень ответственная миссия. Я счастлив втройне”, – поделился комик Дядя Жора (Вадим Мичковский), показав фото с тремя красавицами-дочками.

Фото: instagram.com/dyadya_jora

“Какое счастье быть Папой таких девчонок! Люблю вас!” – признался хореограф Андрей Дикий, муж телеведущей Лилии Ребрик.

Фото: instagram.com/andrii_dykyi