Куда можно ехать, а куда – нельзя: в Украине запустили карту для путешествий во время пандемии

Министерство иностранных дел Украины обнародовало интерактивную онлайн-карту для путешественников во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На карте отображены режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной информации МИД и зарубежных дипломатических учреждений.

“Это карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда – нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы”, – заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

Отмечают, что данные карты регулярно обновляются. Благодаря ей можно узнать, возможно ли въехать в страну или проехать ее транзитом, а также условия пересечения границы.

По словам Кулебы, онлайн-карта будет доступна для пользователей после пандемии COVID-19. Она удобна туристам при планировании поездок за границу.

Карта уже работает в тестовом режиме и доступна по ссылке.

Как сообщал “источник”, украинские туристы смогут въехать в Черногорию при наличии свежего отрицательного теста на коронавирус.