Находятся в шоковом состоянии: новые данные о судьбе жильцов взорвавшегося дома в Киеве, видео

Жильцам разрушенных взрывом квартир дома на Позняках в Киеве оказывают помощь психологи в интернате, куда их временно отселили.

Директор интерната Олег Савчук рассказал в комментарии Telegram-канала PavlovskyNews об условиях проживания эвакуированных.

На данный момент в учреждении находится 56 пострадавших. Их расселили таким образом, чтобы одна семья занимала одну комнату, то есть в них проживают от 2 до 6 человек.

Все пострадавшие от взрыва обеспечены трехразовым питанием за счет волонтерской помощи. Кроме того, на кухне у них будет возможность приготовить себе перекус или чай.

По словам директора интерната, люди все еще находятся в шоковом состоянии. В воскресенье, 21 июня, с ними работали психологи ГСЧС, сегодня они приедут снова.

В случае необходимости пострадавшие могут остаться на проживании в интернате до августа. Однако, сам Олег Савчук предполагает, что постояльцы надолго не задержатся и разъедутся к родным или на дачи.

Как ранее сообщал “источник”, при взрыве дома на Позняках в Киеве погибла семья, но в живых осталась одна девочка.