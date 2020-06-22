Три дождливых дня: о погоде в Луганской области на ближайшее время

Сегодня, 22 мая, в Луганской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 15-20 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.
Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.
по городу Северодонецк
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 18-20 0 тепла, днем 28-30 0 тепла.
по городу Луганск
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 18-20 0 тепла, днем 28-30 0 тепла.
Прогноз погоды по области на 23-26 июня 2020
23.06 Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.
24.06 Переменная облачность . Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / Температура ночью 14-19 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.
25.06 Переменная облачность . Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.
26.06 Переменная облачность . Без осадков. В1тер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.