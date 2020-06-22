Где ситуация с коронавирусом хуже всего, а где нет новых случаев: данные на 22 июня

По состоянию на утро 22 июня в Украине с начала пандемии зафиксирован 37 241 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

За последние сутки выявлен 681 новый случай заражения коронавирусом.

С начала пандемии выздоровели 16 642 человека (+133 за сутки), а умерли – 1 012 человек (+10 за сутки).

По регионам Украины ситуация с коронавирусом следующая:

Винницкая область – 1660 случаев (+13 за сутки);

Волынская – 1852 (+70);

Днепропетровская – 1042 (+0);

Донецкая – 362 (+0);

Житомирская – 1270 (+13);

Закарпатская – 2188 (+39);

Запорожская – 555 (+1);

Ивано-Франковская – 2056 (+41);

Киевская – 2236 (+28);

Кировоградская – 627 (+7);

Луганская – 72 (+0);

Львовская – 3980 (+200);

Николаевская – 366 (+8);

Киев – 4368 (+43);

Одесская – 1304 (+38);

Полтавская – 293 (+2);

Ровенская – 2963 (+91);

Сумская – 258 (1);

Тернопольская – 1728 (+40);

Харьковская – 1811 (+6);

Херсонская – 188 (+2);

Хмельницкая – 622 (+0);

Черкасская – 603 (+0);

Черновицкая – 4357 (+33);

Черниговская – 480 (+5).

Таким образом, больше всего новых случаев Covid-19 за последние сутки зафиксировано во Львовской (200), Ровенской (91) и Волынской (70) областях. Ни одного нового случая за последние сутки не зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Хмельницкой, Черкасской областях.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.

Кроме того, в середине июня Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями Covid-19, выросло почти вдвое.