Где ситуация с коронавирусом хуже всего, а где нет новых случаев: данные на 22 июня

По состоянию на утро 22 июня в Украине с начала пандемии зафиксирован 37 241 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
За последние сутки выявлен 681 новый случай заражения коронавирусом.
С начала пандемии выздоровели 16 642 человека (+133 за сутки), а умерли – 1 012 человек (+10 за сутки).
По регионам Украины ситуация с коронавирусом следующая:
- Винницкая область – 1660 случаев (+13 за сутки);
- Волынская – 1852 (+70);
- Днепропетровская – 1042 (+0);
- Донецкая – 362 (+0);
- Житомирская – 1270 (+13);
- Закарпатская – 2188 (+39);
- Запорожская – 555 (+1);
- Ивано-Франковская – 2056 (+41);
- Киевская – 2236 (+28);
- Кировоградская – 627 (+7);
- Луганская – 72 (+0);
- Львовская – 3980 (+200);
- Николаевская – 366 (+8);
- Киев – 4368 (+43);
- Одесская – 1304 (+38);
- Полтавская – 293 (+2);
- Ровенская – 2963 (+91);
- Сумская – 258 (1);
- Тернопольская – 1728 (+40);
- Харьковская – 1811 (+6);
- Херсонская – 188 (+2);
- Хмельницкая – 622 (+0);
- Черкасская – 603 (+0);
- Черновицкая – 4357 (+33);
- Черниговская – 480 (+5).
Таким образом, больше всего новых случаев Covid-19 за последние сутки зафиксировано во Львовской (200), Ровенской (91) и Волынской (70) областях. Ни одного нового случая за последние сутки не зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Хмельницкой, Черкасской областях.
Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.
Кроме того, в середине июня Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями Covid-19, выросло почти вдвое.