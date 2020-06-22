Из целой семьи выжила только девочка: новые детали жуткого взрыва в доме в Киеве

При взрыве дома на Позняках в Киеве погибла семья, но в живых осталась одна девочка.

Об этом сообщает ТСН.

Вследствие трагедии под завалами погибли супруги и их сын. Живой осталась только дочь.

“С утра на место взрыва начали приходить люди. Это соседи, которые живут в соседних домах. Одна из женщин знала девочку, чьи родственники погибли”, – говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что все три известные жертвы взрыва оказались одной семьей.

“Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата и отца”, – рассказала соседка.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 22 июня на месте взрыва в жилой многоэтажке в Киеве спасатели приостановили работу из-за риска обвала. Под завалами могут быть еще минимум 2 человека.