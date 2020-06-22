В ОРЛО в девяти городах перебои с водоснабжением

На временно неподконтрольной территории Луганской области в связи с аварийной ситуацией на двух магистральных водоводах в восемь городов сокращена подача воды.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

На 80% сокращена подача воды в Алчевск, Перевальск и Славяносербск, на 70% – в Брянку, на 60% – в Стаханов (Кадиевка, – ЛР) , Первомайск и Кировск (Голубовка, – ЛР), полностью без водоснабжения остался город Алмазная.

Ориентировочное время вхождения в рабочий режим до полуночи 23 июня.

Также из-за ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 800 миллиметров «Молодогвардейская насосная станция 3-го подъёма – г. Ровеньки» 22 июня с 8.00 прекращена подача воды в Ровеньки

Ориентировочное время вхождения в рабочий режим 23 июня до 18.00