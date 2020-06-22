“Охотились” два дня: на Донбассе боевики попали ракетой в камеру ОБСЕ, фото

Пророссийские оккупанты на Донбассе обстреляли вышку с наблюдательной аппаратурой.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ТСН.

Такие действия они совершали два дня подряд в селе Широкино Донецкой области. Но в понедельник, 22 июня, около 08:15 их противотанковая управляемая ракета попала в камеру ОБСЕ.

Отмечают, что боевики пытались попасть по вышке, на которой установлена наблюдательная аппаратура международной миссии, еще накануне, но промахнулись. Снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.

Как сообщал “источник”, 20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики обстреливали районы из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.