Киев замер в огромных пробках: где не проехать 22 июня, карта

Утром в понедельник, 22 июня, Киев замер в огромных пробках.
Об этом сообщается на информационном портале Киева.
Пробки возникли из-за произошедших ДТП и ограничений, связанных с ремонтом дорог.
Сложнее всего проехать с левого берега на правый. На Северном мосту ограничено движение из-за ремонта, потому транспорт скопился как на самом мосту, так и на проспекте Шухевича со стороны Троещины в направлении центра города. Автомобили стоят до бульвара Перова.
Пробка возникла и на улице Набережно-Рыбальской.
Затруднено движение также на мосту Метро, а на Броварском проспекте пробка почти до станции метро “Лесная”. Мост Патона и Дарницкий мост также “стоят” – тянучки образовались на проспекте Соборности и Дарницком шоссе.
На проспекте Бажана пробка тянется от Южного моста до станции метро “Позняки”.
На правом берегу движение ограничено на проспектах Любомира Гузара и Леся Курбаса. Кроме того, на проспекте Победы в районе Воздухофлотского моста движение затруднено из-за дорожных работ.
Как сообщал “источник”, в начале июня в Киеве также были зафиксированы огромные пробки.
Такая же ситуация с пробками была и в конце мая.