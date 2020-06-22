Киев замер в огромных пробках: где не проехать 22 июня, карта

Утром в понедельник, 22 июня, Киев замер в огромных пробках.

Об этом сообщается на информационном портале Киева.

Пробки возникли из-за произошедших ДТП и ограничений, связанных с ремонтом дорог.

Сложнее всего проехать с левого берега на правый. На Северном мосту ограничено движение из-за ремонта, потому транспорт скопился как на самом мосту, так и на проспекте Шухевича со стороны Троещины в направлении центра города. Автомобили стоят до бульвара Перова.

Пробка возникла и на улице Набережно-Рыбальской.

Затруднено движение также на мосту Метро, а на Броварском проспекте пробка почти до станции метро “Лесная”. Мост Патона и Дарницкий мост также “стоят” – тянучки образовались на проспекте Соборности и Дарницком шоссе.

На проспекте Бажана пробка тянется от Южного моста до станции метро “Позняки”.

На правом берегу движение ограничено на проспектах Любомира Гузара и Леся Курбаса. Кроме того, на проспекте Победы в районе Воздухофлотского моста движение затруднено из-за дорожных работ.

Как сообщал “источник”, в начале июня в Киеве также были зафиксированы огромные пробки.

Такая же ситуация с пробками была и в конце мая.