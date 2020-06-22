ДонОГА: Все службы, задействованные на КПВВ «Новотроицкое», находятся в полной готовности для пропуска людей

Все службы, задействованные на КПВВ «Новотроицкое», находятся в полной готовности для пропуска людей, но по состоянию на 9:00 из временно неподконтрольной территории не пришел ни один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

На месте присутствуют спасатели и медики. На выезде из подконтрольной украинской власти территории в очереди есть с десяток автомобилей.

Граждане, которые проследуют из временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации.

Напомним, что от 10 июня, по решению командующего ООС, было открыто два КПВВ – это «Станица Луганская» в Луганской области и «Марьинка» в Донецкой области. До сих пор со стороны ОРДО отказывались осуществлять пропуск граждан, ссылаясь на карантинные мероприятия.