Легионер “Динамо” закрутил роман с известной теннисисткой: фото красотки

Форвард киевского “Динамо” Жерсон Родригеш закрутил роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

Эта информация стала известна широкой общественности после того, как девушка поздравила люксембургского футболиста с 25-летием, которое тот отпраздновал 20 июня. В сторис Instagram теннисистка на фоне своего совместного фото с Родригешем написала: “С днем рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя“.

Instagram Ольги Янчук

Родригеш вторую часть текущего сезона проводит в аренде в турецком “Анкарагюджю”. Янчук на сегодняшний день находится на 676-й позиции в рейтинге лучших теннисисток мира.

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