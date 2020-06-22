Легионер “Динамо” закрутил роман с известной теннисисткой: фото красотки

Форвард киевского “Динамо” Жерсон Родригеш закрутил роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.
Эта информация стала известна широкой общественности после того, как девушка поздравила люксембургского футболиста с 25-летием, которое тот отпраздновал 20 июня. В сторис Instagram теннисистка на фоне своего совместного фото с Родригешем написала: “С днем рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя“.
Родригеш вторую часть текущего сезона проводит в аренде в турецком “Анкарагюджю”. Янчук на сегодняшний день находится на 676-й позиции в рейтинге лучших теннисисток мира.
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
Instagram Ольги Янчук
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