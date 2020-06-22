Самое страшное – впереди? Коронавирус побил опасный рекорд в мире: данные на 22 июня

В мире поставлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 21 июня количество новых случаев COVID-19 выросло на 183 020.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились более чем 9 млн человек в мире. Из них больше 470 тысяч умерли от осложнений болезни, но также выздоровели свыше 4,8 млн пациентов.

Среди стран с большим количеством инфицированных, как отмечают в Worldometers, лидируют США. Далее идут Бразилия, Россия, Индия.

За сутки больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Северной и Южной Америке.

Предыдущий мировой антирекорд фиксировали 18 июня – тогда дневной прирост новых случаев COVID-19 превысил 181 тысячу.

Напомним, 19 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.

Как сообщал “источник”, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую и очень опасную фазу пандемии коронавируса COVID-19.