Аэропорты оживают: две крупные авиакомпании возобновили полеты в Украину

В воскресенье, 21 июня, ирландский лоукостер Ryanair и швейцарская авиакомпания Swiss возобновили регулярные полеты в Киев после трехмесячного перерыва, связанного с введением карантина.

Об этом сообщает avianews.com.

Авиакомпании выполнили рейсы в аэропорт “Борисполь”. Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны, Swiss – из Цюриха.

Отмечается, что ирландский лоу-кост в июне будет обслуживать три маршрута в Украину – из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю.

Также Ryanair рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Swiss будет летать между Киевом и Цюрихом один раз в неделю по воскресеньям. C июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.

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