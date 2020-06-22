На популярном пляже в Одессе произошло серьезное ЧП, отдых под угрозой: фото и видео

В Одессе на популярном пляже произошел разлив нефти.

Об этом пишут в Telegram-канале “Одесса INFO”.

ЧП случилось из-за затонувшего танкера “Делфи” еще 22 ноября 2019 года. Власти обещали убрать его до начала курортного сезона, но это так и не выполнили.

Топливо из судна разлилось около пляжа “Дельфин”. Пятно нефти распространяется все ближе к берегу. Теперь купание там под угрозой.

Как пишут в Telegram-канале “Типичная Украина”, выяснилось, что у корабля были проблемы с судовыми документами, а сам он мог использоваться для контрабанды нефти.

Как сообщал “источник”, в Одесской области увеличились случаи заражения коронавирусом, потому будут проверять пляжи на соблюдения отдыхающими карантинных правил.